В Криворожском районе российская ракета разбила ж/д пути: движение поездов остановлено
Российские военные обстреляли Зеленодольскую и Грушевскую общины Криворожского района Днепропетровской области. В результате атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что в Грушевской общине ракета оккупантов разбила железнодорожные пути. Движение по ней было остановлено.
Также были повреждены электротрансформатор и электросеть. Пострадавших среди людей нет.
Кроме этого россияне из РСЗО ударили вблизи Зеленодольска. Разрушений и пострадавших нет.
Напомним, ночью 1 августа россияне обстреляли из РСЗО Марганец и Красногригоровку в Днепропетровской области. Из-за атаки ранения получили двое гражданских людей.
К тому же, 30 июля россияне выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.
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