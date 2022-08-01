В Криворожском районе российская ракета разбила ж/д пути: движение поездов остановлено

Российские военные обстреляли Зеленодольскую и Грушевскую общины Криворожского района Днепропетровской области. В результате атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

Кроме этого россияне из РСЗО ударили вблизи Зеленодольска. Разрушений и пострадавших нет.

Также были повреждены электротрансформатор и электросеть. Пострадавших среди людей нет.

Отмечается, что в Грушевской общине ракета оккупантов разбила железнодорожные пути. Движение по ней было остановлено.

Напомним, ночью 1 августа россияне обстреляли из РСЗО Марганец и Красногригоровку в Днепропетровской области. Из-за атаки ранения получили двое гражданских людей.

К тому же, 30 июля россияне выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.

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