Оккупанты утром ударили по Харькову: есть пострадавшие

Российские оккупанты утром 1 августа ударили по Салтовскому району Харькова. В результате атаки есть двое пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Игоря Терехова .

По данным городского головы, в районе Салтовки было несколько "приходов". В частности, в 7:10 вражеский снаряд попал в остановку общественного транспорта. Ранения получили человек, который ждал автобуса. Пострадавшего госпитализировали.

"Во дворе многоэтажки был так же ранен человек и повреждены автомобили", - отметил Терехов.

Глава ОВА призвал харьковчан не игнорировать сигналы тревоги и максимально находиться в укрытиях.

Фото: оккупанты ударили по Харькову (t.me/ihor_terekhov)