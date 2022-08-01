ВСУ отбили несколько штурмов россиян, враг продолжает усиливаться на юге, - Генштаб

Украинские военные отбили несколько штурмов россиян. Тем временем оккупанты продолжают перегруппировку, чтобы усилить свои войска на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

На Северском направлении россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья в Сумской области. Вели воздушную разведку беспилотниками возле Гремяча и Глухова. Для противодействия техническим средствам разведки развернули комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще 14 населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытались разоблачить огневые позиции украинских войск, успеха не достигли, отошли.

На Славянском направлении враг из танков и артиллерии различных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чепель, Грушеваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровное, Долина и Адамовка.

Неподалеку Мазановки украинские защитники разоблачили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Краматорском направлении из-за значительных потерь живой силы, военной техники и низкий уровень морально-психологического состояния личного состава, россияне активных наступательных действий не вели. Обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Звановка, Верхнекаменское и Спорное. Нанесли авиаудары возле Серебрянки и Григоровки. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вели воздушную разведку беспилотниками.

На Бахмутском направлении захватчики задействовали для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодеми, Веселого и Майского. Цинично нанесли авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

В районе Яковлевки противник пытался вести разведку силами разведывательной группы. Россияне были обнаружены и понесли потери. Остатки группы сбежали.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не достиг, отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы неподалеку Новокалиново, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанесли авиационный удар около Нью-Йорка. Вели штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не достигли, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активных наступательных действий не вели. Осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новополь, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехово и Каменское.

ВСУ свели на нет все попытки врага продвинуться в направлении Марьинки. Россияне, с целью выявления украинских войск и корректировки огня, вели воздушную разведку. Продолжают перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.

На Южнобугском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения украинских подразделений.

Осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанесли авиационные удары у Белого Колодца и Андреевки. Вели воздушную разведку беспилотниками.

Силами инженерных подразделений оккупанты пытаются восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через реку Днепр.