Стало известно, когда первое судно с украинским зерном прибудет в Стамбул

Первое судно с украинским зерном, которое отправилось из порта Одессы, прибудет в Стамбул во вторник, 2 августа в 15:00. Там будет проведена проверка груза.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Анадолу ".

"После того как судно станет на якорь, прибудет совместная делегация представителей России, Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре и проведет проверку груза", - сказал он.

Акар добавил, что за прохождением судна сейчас следит координационный центр.

"Мы применили в отношении судна процедуры и принципы, о которых договорились, и надеемся, что процесс будет продолжаться без каких-либо сбоев", - сказал он.