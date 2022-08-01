ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, когда первое судно с украинским зерном прибудет в Стамбул

Новина українською →
Стамбул, Понедельник 01 августа 2022 17:32
Стало известно, когда первое судно с украинским зерном прибудет в Стамбул Фото: первое судно с украинским зерном прибудет в Стамбул 2 августа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Первое судно с украинским зерном, которое отправилось из порта Одессы, прибудет в Стамбул во вторник, 2 августа в 15:00. Там будет проведена проверка груза.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

"После того как судно станет на якорь, прибудет совместная делегация представителей России, Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре и проведет проверку груза", - сказал он.

Акар добавил, что за прохождением судна сейчас следит координационный центр.

"Мы применили в отношении судна процедуры и принципы, о которых договорились, и надеемся, что процесс будет продолжаться без каких-либо сбоев", - сказал он.

Напомним, сегодня первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.

В портах Одесской области стоят еще 16 кораблей с украинским зерном, ожидающих отправки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Стамбул
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне