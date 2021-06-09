Суд по катастрофе MH17, авария на газопроводе, новая партия Pfizer: новости за 8 июня

На суде по делу о катастрофе MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты, на Прикарпатье произошла авария на газопроводе, в Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer. Подробнее о том, что произошло во вторник, 8 июня, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

На суде по MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты

На суде по делу о катастрофе MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты из установки "Бук", которая, по версии следствия, сбила самолет. Восемь свидетелей заявили следствию, что видели или слышали запуск ракеты.

Также на суде показали фото обломков ракеты "Бук", которая могла сбить самолет. Предполагается, что эту ракету привезли на оккупированный Донбасс российские войска.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что все доказательства в деле о катастрофе MH17 на Донбассе указывают на то, что самолет сбила российская ракета и именно Россия поставляла оружие. У версии следствия достаточно подтверджений.

В Харькове на проспекте взорвалась граната, есть пострадавшие

В Харькове на проспекте Гагарина вечером 8 июня прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестный взорвал гранату.

В результате взрыва пострадали три человека. Правоохранители уже задержали подозреваемого, с ним проводятся оперативные мероприятия.

В аэропорту "Борисполь" искали бомбу на самолете. Полиция возбудила дело

В международном аэропорту "Борисполь" 8 июня проверяли информацию о якобы минировании самолета рейса "Тбилиси-Киев". Бомбу на самолете не нашли, а по факту ложного минирования полиция возбудила дело.

Около 15:00 диспетчер аэропорта сообщил полиции о том, что аноним позвонил и заявил о бомбе на борту самолета. После того, как самолет совершил посадку и встал на стоянку, из него эвакуировали 119 пассажиров и 6 членов экипажа.

СБУ провела обыски у основателей организации "Партия Шария"

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у учредителей общественной организации "Партия Шария". Они могут быть причастными к распространению агитационных материалов, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины.

Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене.

На Прикарпатье произошла авария на газопроводе

В селе Клузов (Ивано-Франковская область) взорвалась труба высокого давления газопровода Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы. Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован.

Очевидцы публикуют видео и фото с места происшествия.

Под Днепром почти неделю искали мальчика: нашли в канализационном люке

В городе Покров Днепропетровской области обнаружили мертвым 8-летнего мальчика, который пропал почти неделю назад.

8-летний Оглы Ибрагим отправился на прогулку на детскую площадку, которая находится недалеко от его дома еще 2 июня, около 12 часов дня. Вечером ребенок домой не появился, но родители почему-то не сразу обратились в полицию. За помощью они кинулись только через четыре дня – 6 июня. На поиски мальчика полиция кинула все силы, в частности - привлекли кинологическую службу. Именно собака и смогла отыскать тело ребенка.

Ужесточение наказания за протесты в Беларуси: Лукашенко подписал закон

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Усиливается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Основные положения закона вступят в силу через 10 дней, некоторые - через три месяца.

Макрону дали пощечину во время поездки по стране. Двух человек арестовали

Французскому президенту Эммануэлю Макрону во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек.

Сам Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром отдельным и ни с чем не связанным инцидентом. Французский лидер призвал не преувеличивать его.

37-летняя женщина из ЮАР родила сразу 10 детей: установила мировой рекорд

37-летняя женщина из ЮАР родила сразу 10 детей. При этом она побила мировой рекорд Гиннеса, который установила малийка, родившая девять детей в Марокко в прошлом месяце.

Интересно, что Госиаме Тамара Ситхоле родила на два ребенка больше, чем предполагалось. Когда врачи проводили обследование, то говорили о 8 детях.

В Украину идет циклон с сильными грозами: погода станет опасной

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается летняя, но грозы и дожди накроют всю территорию страны. Температура воздуха будет подниматься во всех областях.

Подробнее о том, какая погода ждет Украину в ближайшие дни – в материале Styler.