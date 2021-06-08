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Макрону дали пощечину во время поездки по стране. Двух человек арестовали

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Дром, Вторник 08 июня 2021 16:20
Макрону дали пощечину во время поездки по стране. Двух человек арестовали Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Французскому президенту Эммануэлю Макрону во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек.

Об этом пишет BFM TV.

Сообщается, что инцидент произошел во время его поездки в департамент Дром, где Макрон планировал обсудить нехватку рабочей силы с представителями ресторанного бизнеса.

Сегодня же в социальных сетях начало распространяться видео, где мужчина дает Макрону пощечину. Подлинность видео подтвердили BFMTV в Елисейском дворце.

Также сообщается, что после этой пощечины были арестованы два человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция с 9 июня начнет принимать вакцинированных туристов из других стран. Украина для Франции вошла в оранжевую зону, поэтому для въезда вакцинированным украинцам нужно показать результаты теста на COVID-19.

С конца мая во Франции идет массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки - 11 млн.

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