Макрону дали пощечину во время поездки по стране. Двух человек арестовали

Французскому президенту Эммануэлю Макрону во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек.

Об этом пишет BFM TV .

Сообщается, что инцидент произошел во время его поездки в департамент Дром, где Макрон планировал обсудить нехватку рабочей силы с представителями ресторанного бизнеса.

Сегодня же в социальных сетях начало распространяться видео, где мужчина дает Макрону пощечину. Подлинность видео подтвердили BFMTV в Елисейском дворце.

Также сообщается, что после этой пощечины были арестованы два человека.