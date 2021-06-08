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Авария на газопроводе на Прикарпатье: фото и видео с места происшествия

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Клузов, Вторник 08 июня 2021 15:17
Авария на газопроводе на Прикарпатье: фото и видео с места происшествия Фото: на Прикарпатье взорвался газопровод (galka.if.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 8 июня, в селе Клузов на Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы". Очевидцы начали публиковать видео и фото с места происшествия.

Об этом сообщает местное издание "Галка".

Взрыв на участке газопровода высокого давления в селе Клузов произошел сегодня около полудня. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то огня уже не было. Сейчас там работают спасатели и другие профильные службы, а к месту происшествия никого не пропускают. На участке произошла разгерметизация.

Фото: на Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе (фото galka.if.ua)

Как пишет "Галка", вблизи места события очень высокая концентрация газа, но запаха газа не чувствуется, так как он появляется уже на другой стадии. Местные жители рассказали, что услышали сильный взрыв, после чего увидели столб дыма.

В результате взрыва был поврежден автомобиль, который стоял неподалеку, а в населенном пункте пропал свет.

Напомним, о взрыве на газопроводе стало известно сегодня около 14 часов дня. В результате взрыва никто не пострадал. Как отметил оператор газотранспортных систем Украины, угрозы прекращения газоснабжения в близлежащие населенные пункты нет.

Также РБК-Украина писало, что спасатели эвакуировали из района взрыва газопровода двух местных жителей.

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