СБУ провела обыски у основателей организации "Партия Шария"
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у учредителей общественной организации "Партия Шария". Они могут быть причастными к распространению агитационных материалов, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Обыски проводились по месту жительства двух фигурантов дела: в Киеве и в Бучанском районе (Киевская область). В ходе обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты.
Кроме того, проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера, сообщили в СБУ.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене.
Как писало РБК-Украина, ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.
Служба безопасности Украины попросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.