Макрон отреагировал на инцидент с пощечиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром отдельным и ни с чем не связанным инцидентом. Французский лидер призвал не преувеличивать его.

Об этом Макрон заявил в интервью местному изданию Le Dauphine, комментируя инцидент с пощечиной.

"Все хорошо. Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным фактом, - сказал он. Макрон отметил, что этот случай не должен отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства французов. "В республике существует свобода выражения мнений, противоречий, свобода слова и демократический плюрализм. Это означает, что мы не может отделиться от людей, которые голосуют за вас", - добавил президент.