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Макрон отреагировал на инцидент с пощечиной

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Париж, Вторник 08 июня 2021 20:48
Макрон отреагировал на инцидент с пощечиной Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром отдельным и ни с чем не связанным инцидентом. Французский лидер призвал не преувеличивать его.

Об этом Макрон заявил в интервью местному изданию Le Dauphine, комментируя инцидент с пощечиной.

"Все хорошо. Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным фактом, - сказал он.

Макрон отметил, что этот случай не должен отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства французов. "В республике существует свобода выражения мнений, противоречий, свобода слова и демократический плюрализм. Это означает, что мы не может отделиться от людей, которые голосуют за вас", - добавил президент.

Напомним, французскому президенту Эммануэлю Макрону 8 июня во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек.

Отметим, ранее сообщалось, что Франция с 9 июня начнет принимать вакцинированных туристов из других стран. Украина для Франции вошла в оранжевую зону, поэтому для въезда вакцинированным украинцам нужно показать результаты теста на COVID-19.

С конца мая во Франции идет массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки - 11 млн.

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