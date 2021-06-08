Bellingcat о катастрофе MH17: все указывает на российскую ракету
Все доказательства в деле о катастрофе MH17 на Донбассе указывают на то, что самолет сбила российская ракета и именно Россия поставляла оружие. У версии следствия достаточно подтверджений.
Об этом в интервью DW заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.
"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения - кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет, - ред.) и убиты 298 человек", - отметил он
По его словам, в Bellingcat видели больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде, поскольку изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, спутниковое фото, пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая могла транспортировать ЗРК "Бук".
Напомним, ранее стало известно, что США окончательно отказали суду в Гааге, который рассматривает дело о катастрофе самолета MH17 на Донбассе, в предоставлении спутниковых снимков запуска ракеты "Бук". В 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри говорил, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолет.
Отметим, в эти дни проходят первые слушания по существу. Ожидается, что после докладов судей сможет выступить защита одного из обвиняемых.