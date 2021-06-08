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В аэропорту "Борисполь" искали бомбу на самолете. Полиция возбудила дело

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Борисполь, Вторник 08 июня 2021 20:26
В аэропорту "Борисполь" искали бомбу на самолете. Полиция возбудила дело Фото: в аэропорту "Борисполь" искали бомбу kv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В международном аэропорту "Борисполь" сегодня проверяли информацию о якобы минировании самолета рейса "Тбилиси-Киев". Бомбу на самолете не нашли, а по факту ложного минирования полиция возбудила дело.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Около 15:00 диспетчер аэропорта сообщил полиции о том, что аноним позвонил и заявил о бомбе на борту самолета. После того, как самолет совершил посадку и встал на стоянку, из него эвакуировали 119 пассажиров и 6 членов экипажа.

Правоохранители провели проверку самолета, пассажиров и их вещей, но взрывчатки не обнаружили. Во время проведения проверки аэропорт не прекращал свою работу.

"Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника", - добавили в полиции.

Фото: в аэропорту "Борисполь" искали бомбу kv.npu.gov.ua)

Напомним, 31 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине. Самолет прислал сообщение о чрезвычайной ситуации в воздухе и получил разрешение на посадку в аэропорту Берлина.

А на прошлой неделе в Харькове проверяли сообщение о массовом минировании больниц.

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Новости Украины Происшествия полиция Борисполь минирование бомба Самолет
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