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На суде по MH17 показали фото обломков ракеты. Она могла сбить самолет

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Амстердам, Вторник 08 июня 2021 15:23
На суде по MH17 показали фото обломков ракеты. Она могла сбить самолет Фото: место катастрофы MH17 (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали фото обломков ракеты "Бук", которая могла сбить самолет. Предполагается, что эту ракету привезли на оккупированный Донбасс российские войска.

Об этом в Twitter сообщил основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс.

"На суде по MH17 в настоящее время демонстрируют части ракеты "Бук", найденные на обломках самолета… Судья описывает все доказательства, свидетельствующие о том, что найденные обломки соответствуют ракете "Бук" 9М38М1, которую привез (из России, - ред.) конвой 53-й бригады", - отметил Хиггинс.

Четыре обломка ракеты были найдены свидетелем в деле о катастрофе MH17. По словам судьи, после исследования обломков и фрагментов, эксперты пришли к выводу, что самолет сбили именно ракетой 9М38М1 из ЗРК "Бук".

Напомним, ранее председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что на сегодня до сих пор так и не были обнаружены останки двух из 298 жертв катастрофы MH17.

Также известно, что США окончательно отказали суду в Гааге в предоставлении спутниковых снимков запуска ракеты "Бук". Предполагается, что на них зафиксировано место запуска ракеты по пассажирскому самолету и траектория полета.

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