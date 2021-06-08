На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина

В селе Клузов (Ивано-Франковская область) взорвалась труба высокого давления газопровода Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы. Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован.

Сообщается, что взрыв произошел в 12:40. Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС, сообщили в пресс-службе "Оператора ТГС Украины".

Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует.

Советник мэра Ивано-Франковска Назар Кишак также сообщил, что спасатели проводят работу по локализации чрезвычайной ситуации.

Фото: в Ивано-Франковской области произошел взрыв на газопроводе (facebook.com)

Кроме того, глава Оператора ГТС Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook, что это газопровод-отвод диаметра 500 мм местного значения, а не магистральный газопровод УПУ (Уренгой-Помары-Ужгород).

"Прошу не распространять фейки, которые играют на руки сторонникам "Северного потока-2", - отметил он.