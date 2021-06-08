На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
В селе Клузов (Ивано-Франковская область) взорвалась труба высокого давления газопровода Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы. Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован.
Сообщается, что взрыв произошел в 12:40. Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС, сообщили в пресс-службе "Оператора ТГС Украины".
Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует.
Советник мэра Ивано-Франковска Назар Кишак также сообщил, что спасатели проводят работу по локализации чрезвычайной ситуации.
Кроме того, глава Оператора ГТС Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook, что это газопровод-отвод диаметра 500 мм местного значения, а не магистральный газопровод УПУ (Уренгой-Помары-Ужгород).
"Прошу не распространять фейки, которые играют на руки сторонникам "Северного потока-2", - отметил он.
Напомним, в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубен. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.
Отметим, взрыв на газопроводе под Лубнами произошел также из-за разгерметизации.