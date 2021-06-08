На суде по MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты

На суде по делу о катастрофе MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты из установки "Бук", которая, по версии следствия, сбила самолет. Восемь свидетелей заявили следствию, что видели или слышали запуск ракеты.

Сообщается, что свидетелей допрашивали представители Международной следственной группы (JIT) и следственный судья. Как минимум восемь человек заявили, что видели или слышали полет ракеты в небе недалеко от города Снежное (на июль 2014 года уже находился в оккупации). Три свидетеля утверждают, что были в районе места запуска ракеты.

При этом один свидетель подчеркнул, что за несколько секунд до катастрофы MH17 находился на блокпосту боевиков "ДНР" недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохот, затем свист и звук разрыва в небе. Спустя несколько секунд с неба начали падать обломки.

Также сообщается, что следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля. Как выяснилось, в день катастрофы 17 июля 2014 он действительно находился в том районе.