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Карантин в Украине смягчили: что разрешено (полный список)

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Вторник 08 июня 2021 07:30
Карантин в Украине смягчили: что разрешено (полный список) Фото: карантин в Украине смягчили (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине смягчили карантинные ограничения. В частности, для заведений культуры и туризма.

Об этом говорится в постановлении правительства от 2 июня 2021 года.

Теперь в Украине разрешено проводить массовые мероприятия с участием больше одного человека на четыре квадратных метра или заполненностью на две трети мест.

При этом количество участников мероприятий может быть не ограничено при наличии у всех отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

При этом кинотеатрам и другим культурным заведениям разрешено заполнять свои залы на две трети. Теперь зрителей будут размещать в зале с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом или более 50 мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

Также теперь разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах. При том кафе и рестораны теперь могут работать круглосуточно. Также столики в заведениях общественного питания должны быть размещены на расстоянии 1,5 м друг от друга.

При этом теперь могут возобновить свою работу гостиницы, хостелы, кемпинги.

Кроме того, теперь при въезде в Украину иностранцы могут предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест, но и отрицательный тест на антиген или международный сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, Кабмин изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.

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