Суд по делу Шеремета и переговоры по газу: новости за 13 декабря

Подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета избрали меры пресечения, НАК "Нафтогаз" установил цены на газ с января 2020 года, у Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре минских соглашений. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 13 декабря, - в материале РБК-Украина

Суд избрал меры пресечения подозреваемым в деле об убийстве Шеремета

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Также суд арестовал Юлию Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства. Еще одну подозреваемую Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года.

"Нафтогаз" установил цены на газ с января 2020 года

НАК "Нафтогаз Украины" установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 января 2020 года. Для промышленных потребителей, покупающих газ "Нафтогаза" на условиях предоплаты, в январе будет действовать цена 5500 грн за тыс. кубометров газа.

Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, "Нафтогаз" в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс. кубометров. Таким образом, цены на газ для промышленности снижены на 6,2-6,4%.

У Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре минских соглашений

Для пересмотра минских соглашений по урегулированию на Донбассе нужна обоюдная воля сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков напомнил, что в итоговом документе нормандской встречи в Париже говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата.

"Нафтогаз" заявил о предварительной договоренности по транзиту газа

На переговорах в Вене по транзиту газа Украина и Россия достигли предварительной договоренности. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передают российские СМИ.

По его словам, Украина и Россия продолжают обсуждения на разных уровнях.

Зеленский проводит тайные встречи с Коломойским, - "Схемы"

Президент Украины Владимир Зеленский проводит тайные встречи с олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Сообщается, что журналисты зафиксировали ряд фактов, которые могут свидетельствовать о трех тайных встречах Зеленского с Коломойским на территории многоэтажного дома в центре Киева, где живет президент. При этом в двух из трех случаев в то же время приезжали помощники Зеленского Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Генштаб отстранил полковника, заявившего о реинтеграции с боевиками

Начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины Алексей Ноздрачев был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей из-за заявления о реинтеграции с боевиками и российской армией. Об этом сообщила военная служба правопорядка в ВСУ в Facebook.

Как сообщается, на время служебного расследования, начатого вчера начальником Генерального штаба, полковник Ноздрачев был временно отстранен. Полковника отстранили из-за заявления о готовности украинских военных к реинтеграции с боевиками незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР", а также с российской армией.

Зеленский предложил внести изменения в Конституцию о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, внес в Верховную раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Так, соответствующий документ, предложенный главой государства, был зарегистрирован в Верховной раде сегодня, 13 декабря. В настоящий момент текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации не опубликован.

В Германии произошел взрыв в жилом доме, есть жертва и пострадавшие

13 декабря около 9 утра произошел взрыв в многоэтажном доме в немецком городе Бланкенбург. Погиб как минимум один человек, еще один считается пропавшим без вести. Пострадали как минимум 25 человек.

Мухарский рассказал про обыск в квартире и обратился к украинцам (видео)

Украинский писатель и музыкант Антин Мухаский рассказал про обыски в своей квартире на Подоле в Киеве. Артист отметил, что 13 декабря в полшестого утра в помещение ворвались люди в бронежилетах и в масках, которые выломали двери и забрали у него и его гостей мобильные телефоны и компьютерную технику. Об этом известный шоумен рассказал на странице в Facebook.

Музыкант подчеркнул, что силовики не предъявили никаких документов, решения суда или постановления прокуратуры.