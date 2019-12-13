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Дугарь отправили под домашний арест

Новости » Происшествия     13.12.2019 - 14:52
Дугарь отправили под домашний арест
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Дугарь будет под домашним арестом до 8 февраля

Фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под домашний арест. Соответствующее решение объявил председательствующий судья, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала круглосуточный домашний арест для Дугарь. Адвокаты возражали против ходатайства стороны обвинения, и считают подозрение необоснованным. Ее также пытались взять на поруки.

Напомним, по данным следствия, Дугарь принимала участие в организации убийства Шеремета. Следователи полагают, что это именно она проводила разведку возле дома жертвы и собирала информацию о размещении камер видеонаблюдения. Отметим, она единственная, кто попал на видеозаписи в дневное время.

Ранее также сообщалось, что Национальная полиция по делу об убийстве Шеремета провела обыски в квартире волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Обыски проходили из-за их связей с волонтером Юлией Кузьменко, которую подозревают в минировании и дистанционном подрыве автомобиля журналиста.

Убийство Шеремета: подозреваемой Дугарь будут просить домашний арест
Новости Украины подозреваемыедомашний арестПавел Шеремет
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