Это окончательное решение: Зеленский настаивает на изменении минских соглашений

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Зеленского, будет очень сложно изменить текст договоренностей

Текст подписанных минских договоренностей по урегулированию ситуация на Донбассе необходимо изменить, однако это будет очень сложно сделать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, текст уже подписанных минских договоренностей необходимо изменить, несмотря на сложность этого процесса.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что с момента подписания минских соглашений прошло четыре года.

"Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить", - добавил он.

Отметим, что Зеленский хочет изменить очередность пунктов минских соглашений. В сегодняшнем тексте договоренностей указано, что Киев получит контроль над украинско-российской границей только после проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Однако украинский президент не согласен с такой последовательностью и отмечает, что местные выборы на Донбассе состоятся только после вывода иностранных войск и возвращения контроля над границей.

Напомним, ранее представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов заявил, что Кремль против изменения текста подписанных минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Он отметил, что минские соглашения являются незыблемыми и никаких изменений в них "не будет и быть не может".

До этого представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщал, что контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минских договоренностях к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечал, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей.