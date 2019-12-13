ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре минских соглашений

Новости » Политика     13.12.2019 - 11:33
У Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре минских соглашений
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина заявили, что для пересмотра необходима "обоюдная воля сторон конфликта"

Для пересмотра минских соглашений по урегулированию на Донбассе нужна обоюдная воля сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков напомнил, что в итоговом документе нормандской встречи в Париже говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата.

"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам нормандского формата...Для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен", - заявил Песков.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текст минских договоренностей необходимо изменить, несмотря на сложность этого процесса.

Напомним, вчера представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может, а сами соглашения нерушимы.

До этого представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников отмечал, что изменения в минские соглашения подготовят к следующей нормандской встрече.

Зеленский предложил упростить получение гражданства военным и беженцам из России
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассминские соглашения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь