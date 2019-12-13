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Украина и РФ начали очередной раунд газовых переговоров

Новости » Политика     13.12.2019 - 12:36
Украина и РФ начали очередной раунд газовых переговоров
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Газовые переговоры идут с участием руководства "Нафтогаза" и "Газпрома"

Украина и Россия 13 декабря 2019 года начали очередной раунд газовых переговоров в Вене. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что представители "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" проводят очередные консультации. На переговорах присутствуют глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководство "Нафтогаза".

Основной темой переговоров является продление контракта на транзит газа по территории Украины, так как действующий истекает в конце 2019 года.

Напомним, ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Россия и Украина в ближайшие дни продолжат газовые переговоры.

Отметим, вопрос транзита газа был разблокирован на двухсторонней встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным во время саммита в нормандском формате в Париже.

"Мы начали обсуждать этот вопрос. Мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. Уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и прочее. Детали о транзите газа", - заявил Зеленский.

"Нафтогаз" законтрактовал дополнительные объемы газа в Европе
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