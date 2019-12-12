Генштаб начал расследование из-за заявления о реинтеграции с боевиками

Фото: Алексей Ноздрачев (mil.gov.ua)

Высказывание Ноздрачева не является официальной позицией Генштаба

В Генеральном штабе начали служебное расследование из-за высказывания начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева о готовности украинских военных к реинтеграции с боевиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба в Facebook.

В Генштабе утверждают, что заявление полковника Ноздрачева, сделанное сегодня, 12 декабря, во время круглого стола в "Укринформе", не является официальной позицией Вооруженных сил Украины.

"По данному факту начальником генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - говорится в заявлении.

Как известно, сегодня полковник Ноздрачев заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с армией Российской Федерации и боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Он добавил, что данной реинтеграции мешают "праворадикально настроенные ветераны".

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска в четверг, 12 ноября, 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, несмотря на режим прекращения огня. Оккупанты били из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил в районе Петровского. Во вторник, 10 декабря, наблюдатели слышали взрыв и выстрелы непосредственно в пределах неподконтрольной Украине части участка разведения.