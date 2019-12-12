ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Генштаб начал расследование из-за заявления о реинтеграции с боевиками

Новости » Политика     12.12.2019 - 21:58
Генштаб начал расследование из-за заявления о реинтеграции с боевиками
Фото: Алексей Ноздрачев (mil.gov.ua)

Высказывание Ноздрачева не является официальной позицией Генштаба

В Генеральном штабе начали служебное расследование из-за высказывания начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева о готовности украинских военных к реинтеграции с боевиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба в Facebook.

В Генштабе утверждают, что заявление полковника Ноздрачева, сделанное сегодня, 12 декабря, во время круглого стола в "Укринформе", не является официальной позицией Вооруженных сил Украины.

"По данному факту начальником генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - говорится в заявлении.

Генштаб начал расследование из-за заявления о реинтеграции с боевиками

Как известно, сегодня полковник Ноздрачев заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с армией Российской Федерации и боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Он добавил, что данной реинтеграции мешают "праворадикально настроенные ветераны".

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска в четверг, 12 ноября, 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, несмотря на режим прекращения огня. Оккупанты били из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил в районе Петровского. Во вторник, 10 декабря, наблюдатели слышали взрыв и выстрелы непосредственно в пределах неподконтрольной Украине части участка разведения.

Контактная группа 18 декабря обсудит новые участки разведения на Донбассе Боевики на Донбассе усиливают подготовку артподразделений, - ГУР
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассГенштаббоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь