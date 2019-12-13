"Нафтогаз" установил цены на газ с января 2020 года

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена газа вырастет для населения и снизится для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, для промышленных потребителей, покупающих газ "Нафтогаза" на условиях предоплаты, в январе будет действовать цена 5500 грн за тыс. кубометров газа (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, "Нафтогаз" в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс. кубометров.

Таким образом, цены на газ для промышленности снижены на 6,2-6,4%. В декабре они составляли е 5861 грн по предоплате и 6463 грн без предоплаты.

В "Нафтогазе" напомнили, что с 1 января до 1 мая 2020 цена для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым газ поставляется в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Таким образом, в январе 2020 года по сравнению декабрем 2019 года цена вырастет на 28,6% - с 4277 грн до 5500 грн.

Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на природный газ в декабре 2019 года для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО) на 12,7% до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

Напомним, правительство зафиксировало цену на газ для населения с 1 января до 1 мая 2020 года с помощью так называемой "страховой цены". При этом цены на газ для населения снова будут рыночными с 1 мая 2020 года.