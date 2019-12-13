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Генштаб отстранил полковника, заявившего о реинтеграции с боевиками

Новости » Политика     13.12.2019 - 17:04
Генштаб отстранил полковника, заявившего о реинтеграции с боевиками
Фото: Алексей Ноздрачев (mil.gov.ua)

Полковник Ноздрачев был отстранен на время служебного расследования

Начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины Алексей Ноздрачев был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей из-за заявления о реинтеграции с боевиками и российской армией. Об этом сообщила военная служба правопорядка в ВСУ в Facebook.

Как сообщается, на время служебного расследования, начатого вчера начальником Генерального штаба, полковник Ноздрачев был временно отстранен. Полковника отстранили из-за заявления о готовности украинских военных к реинтеграции с боевиками незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР", а также с российской армией.

"На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в заявлении.

Генштаб отстранил полковника, заявившего о реинтеграции с боевиками

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный штаб начал служебное расследование по факту высказывания Ноздрачева во время круглого стола в национальном информационном агентстве "Укринформ". В Генштабе подчеркнули, что слова Ноздрачева не являются официальной позицией украинских Вооруженных сил.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленсьий рассказал о запасном плане относительно оккупированных территорий Донбасса. Глава государства заявил, что имеет запасной план в случае провала попытки реинтеграции ОРДЛО, но он бы не хотел его применять.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассГенштабрасследование
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