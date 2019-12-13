В Германии сообщили о первой жертве взрыва в многоэтажном доме

Фото: взрыв в доме в Германии (twitter.com/Polizei_MD)

Полиция исключила версию теракта

В результате взрыва в многоэтажном доме в немецком городе Бланкенбург погиб как минимум один человек, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает RND.

Сообщается, что в полиции исключают версию террористического акта. Предполагается, что в доме произошел взрыв бытового газа.

На данный момент проводятся спасательные работы. Пострадавших вертолетами доставляют в больницу. Из соседнего детского сада были эвакуированы более 100 детей. Никто из них не пострадал.

Напомним, 13 декабря около 9 утра произошел взрыв в многоэтажном доме в немецком городе Бланкенбург. В полиции сообщали, что пострадали как минимум 25 человек. При этом полиция предупреждала о возможном росте пострадавших.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Словакии в городе Прешов произошел взрыв в многоэтажном доме 6 декабря. В результате взрыва, который разрушил три верхних этажа, погибли семь человек, еще один пострадал. Полиция задержала шестерых сотрудников частной прешовской строительной компании, которая незадолго до взрыва проводила рядом с домом земельные работы, которые затрагивали проложенные к нему газопроводные трубы.