ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии сообщили о первой жертве взрыва в многоэтажном доме

Новости » Происшествия     13.12.2019 - 12:13
В Германии сообщили о первой жертве взрыва в многоэтажном доме
Фото: взрыв в доме в Германии (twitter.com/Polizei_MD)

Полиция исключила версию теракта

В результате взрыва в многоэтажном доме в немецком городе Бланкенбург погиб как минимум один человек, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает RND.

Сообщается, что в полиции исключают версию террористического акта. Предполагается, что в доме произошел взрыв бытового газа.

На данный момент проводятся спасательные работы. Пострадавших вертолетами доставляют в больницу. Из соседнего детского сада были эвакуированы более 100 детей. Никто из них не пострадал.

Напомним, 13 декабря около 9 утра произошел взрыв в многоэтажном доме в немецком городе Бланкенбург. В полиции сообщали, что пострадали как минимум 25 человек. При этом полиция предупреждала о возможном росте пострадавших.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Словакии в городе Прешов произошел взрыв в многоэтажном доме 6 декабря. В результате взрыва, который разрушил три верхних этажа, погибли семь человек, еще один пострадал. Полиция задержала шестерых сотрудников частной прешовской строительной компании, которая незадолго до взрыва проводила рядом с домом земельные работы, которые затрагивали проложенные к нему газопроводные трубы.

МИД Германии назвало неверным сигналом высылку немецких дипломатов из России Убийство грузина: в Германии заявили, что не получали от РФ запрос об экстрадиции
Новости Украины ГерманияВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь