Зеленский предложил внести изменения в Конституцию о децентрализации

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Текст документа пока не опубликован

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, внес в Верховную раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Так, соответствующий документ, предложенный главой государства, был зарегистрирован в Верховной раде сегодня, 13 декабря. В настоящий момент текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации не опубликован.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что конституционную реформу в рамках децентрализации пообещал предыдущий состав украинского правительства в рамках выполнения минских соглашений.

Кроме того, помощник президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House в Лондоне, заявил, что команда президента Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандской встречи. Ермак подчеркивал, что реформа ограничится вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада приняла решение о продлении срока действия закона об особом статусе Донбасса. В целом документ поддержали 320 народных депутатов. Фракции "Голос" и "Батькивщина" не поддержали пролонгацию закона.