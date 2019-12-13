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"Нафтогаз" заявил о предварительной договоренности по транзиту газа

Новости » Политика     13.12.2019 - 17:10
"Нафтогаз" заявил о предварительной договоренности по транзиту газа
Фото: Юрия Витренко (УНИАН)

В "Нафтогазе" заявили, что переговоры были успешными

На переговорах в Вене по транзиту газа Украина и Россия достигли предварительной договоренности. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передают российские СМИ.

По его словам, Украина и Россия продолжают обсуждения на разных уровнях.

"Мы продолжаем обсуждать конкретику… Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет", - отметил Витренко.

Напомним, по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разблокировании вопроса о транзите газа. Он также уточнил, что прогресс был достигнут на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы начали обсуждать этот вопрос. Мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. Уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и прочее. Детали о транзите газа", - отметил Зеленский.

Отметим, на этой неделе "Нафтогаз" заключил контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале 2020 году.

"Нафтогаз" установил цены на газ с января 2020 года
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