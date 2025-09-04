На столі є військова і політична пропозиція 35 лідерів щодо гарантій для України, - Макрон
Наразі на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів "коаліції рішучих".
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Маккрон заявив під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.
"З самого початку ми стверджували, що переговори можливі лише за умови надання дуже сильних гарантій безпеки українцям, і якщо це є умовою для припинення вогню, мирної угоди або перемир'я. І я хочу сказати це тут сьогодні, після зобов'язань, взятих у Вашингтоні в середині серпня присутніми європейцями, а потім залучення всієї коаліції охочих", - сказав Макрон.
Президент Франції зазначив, що начальники штабів та міністри оборони країн "коаліції рішучих" провели надзвичайно інтенсивну роботу у тісній координації з США та НАТО.
"І я можу вам сказати сьогодні, що ми готові. Ця "коаліція рішучих", яка є коаліцією за мир, сьогодні фактично представила та підтвердила військово-політичним зобов'язанням внесок 35 членів у забезпечення цих гарантій миру та безпеки в Україні", - додав він.
Перша мета, за словами Макрона, - забезпечити, щоб під час переговорів не було накладено жодних обмежень на чисельність або боєздатність української армії.
"Це те, за що ми виступаємо і будемо захищати до кінця. Саме тому ми надали собі засоби для відбудови української армії, щоб вона могла не лише відбити будь-який новий напад, але й стримати Росію від будь-якої подальшої агресії", - наголосив він.
Французький президент зазначив, що це перший стовп гарантій безпеки - найважливіший та найнеобхідніший.
"Саме тому ми зібрали внески від усіх країн. Другим елементом цих гарантій миру та безпеки є те, що ми називаємо силами безпеки", - додав Макрон.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Союзники обговорювали гарантії безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень.
Президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.
Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.
Також днями Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.
Він також наголосив, що Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а не черговий Будапештський меморандум.
Сьогодні, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрілися у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.
Перед зустріччю "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що підготовка гарантій безпеки для України завершена. Внески союзників були задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.