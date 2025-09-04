ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На столе есть военное и политическое предложение 35 лидеров по гарантиям для Украины, - Макрон

Четверг 04 сентября 2025 17:55
UA EN RU
На столе есть военное и политическое предложение 35 лидеров по гарантиям для Украины, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров "коалиции решительных".

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Маккрон заявил во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.

"С самого начала мы утверждали, что переговоры возможны только при условии предоставления очень сильных гарантий безопасности украинцам, и если это является условием для прекращения огня, мирного соглашения или перемирия. И я хочу сказать это здесь сегодня, после обязательств, взятых в Вашингтоне в середине августа присутствующими европейцами, а затем привлечения всей коалиции желающих", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что начальники штабов и министры обороны стран "коалиции решительных" провели чрезвычайно интенсивную работу в тесной координации с США и НАТО.

"И я могу вам сказать сегодня, что мы готовы. Эта "коалиция решительных", которая является коалицией за мир, сегодня фактически представила и подтвердила военно-политическим обязательствам вклад 35 членов в обеспечение этих гарантий мира и безопасности в Украине", - добавил он.

Первая цель, по словам Макрона, - обеспечить, чтобы во время переговоров не было наложено никаких ограничений на численность или боеспособность украинской армии.

"Это то, за что мы выступаем и будем защищать до конца. Именно поэтому мы предоставили себе средства для восстановления украинской армии, чтобы она могла не только отразить любое новое нападение, но и сдержать Россию от любой дальнейшей агрессии", - подчеркнул он.

Французский президент отметил, что это первый столп гарантий безопасности - самый важный и необходимый.

"Именно поэтому мы собрали взносы от всех стран. Вторым элементом этих гарантий мира и безопасности является то, что мы называем силами безопасности", - добавил Макрон.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.

Президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Также на днях Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.

Он также отметил, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.

Сегодня, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретились в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж Эммануэль Макрон Помощь Украине Военная помощь Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России