США готують нову допомогу Україні, а ЗСУ збили ще один Су-25 росіян: новини за 23 травня

Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже 300 млн доларів. Тим часом Українські військові збили російський штурмовик Су-25.

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові збили ще один Су-25

Українські військові у четвер, 23 травня, збили ще один російський штурмовик Су-25.

Напередодні військовослужбовці 110-ї бригади вже збили одну ворожу "сушку", а вчора знову відзначилися влучним пострілом по ще одному російському штурмовику.

"Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два", - розповіли в бригаді.

США готують пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн доларів

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на майже 300 млн доларів. Його планують виділити 24 травня, тобто сьогодні.

"У п'ятницю Сполучені Штати оголосять про додаткову військову допомогу Україні на суму 275 мільйонів доларів", - пише видання AP News.

Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

При цьому видання пише, що ця допомога потрібна ЗСУ для стримування російського наступу в Харківській області.

Американські чиновники повідомили журналістам, що в пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Британія надіслала Україні пакет допомоги для зміцнення ППО

В Україну направляють військовий пакет вартістю 150 млн фунтів стерлінгів (понад 217 млн євро) для посилення повітряної та морської оборони.

За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України.

Велика Британія та її союзники передали радари ППО, хибні цілі та системи радіоелектронної боротьби на суму 70 млн фунтів стерлінгів (81 млн євро).

Крім того, виділяється 80 млн фунтів стерлінгів (понад 110 млн євро) на малі катери, розвідувальні безпілотники та надводні кораблі без екіпажу.

"Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України, щоб задовольнити їхні нагальні потреби в засобах. Вона включає в себе більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил", - заявив Шаппс.

Велика Британія є найбільшим донором, виділивши 500 млн фунтів стерлінгів. Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина також є частиною альянсу.

ГУР за допомогою дронів атакувало об'єкти російського ВПК у Татарстані

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили низку об'єктів російського ВПК у Татарстані.

За даними джерел РБК-Україна у розвідці, ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташовано низку стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у військовій галузі.

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи лунають у Нижньокамську. Окрім цього відбувається евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".

У тому числі в регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську. Джерела повідомили, що інформація про результати ураження об'єктів уточнюється.

Дрони атакували військову частину в Краснодарському краї РФ

Вчора, 23 травня дрони атакували одну з військових частин РФ, розташованих у Краснодарському краї. Там сталася пожежа.

"БПЛА атакували в/ч 818-го окремого радіотехнічного центру в Краснодарському краї", - говориться в повідомленні Telegram-каналу ASTRA.

Так, як з'ясувала ASTRA, вранці, 23 травня, у селищі Глибокий Краснодарського краю безпілотники атакували територію в/ч 41003. Після атаки виникла пожежа, про постраждалих невідомо.

Згідно з відкритими даними, дана військова частина відноситься до 818-го окремого радіотехнічного центру.

За даними джерел РБК-Україна, цю операцію провело ГУР.

Омбудсмен анонсував "хороші новини" щодо повернення депортованих українців

Україна очікує позитивних новин щодо повернення дітей та інших громадян, яких депортувала Росія. Це може статися цього тижня.

Як зазначив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, Росія депортувала з 2014 року десятки тисяч українських дітей. Офіційно Україні вдалося ідентифікувати 19 546 дітей, яких незаконно вивезла Росія.

При цьому Лубінець анонсував "хороші новини" щодо повернення українців додому.

"Щодо посередників - Катар є найбільш успішним. Я сподіваюсь, що ще на цьому тижні ми почуємо нові позитивні новини щодо повернення", - сказав уповноважений.

Омбудсмен додав, що очікується повернення на територію України "дітей і не тільки дітей".

Рада призначила нового суддю Конституційного суду

Верховна рада України призначила нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник.

Рішення про призначення Різника підтримали 276 народних депутатів.

Як зазначається, вперше призначення судді КСУ відбувалося за нової процедурою, кандидатів обирала дорадча рада. На цю посаду претендували ще двоє осіб.

Відключення світла. Коли будуть діяти графіки в Україні 24 травня

У п'ятницю, 24 травня, графіки відключення світла будуть діяти впродовж всієї доби. Світло будуть вимикати і побутовим, і промисловим споживачам.

"Причина - дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", - пояснили в "Укренерго".

Об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати в електропостачання не будуть.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в компанії.