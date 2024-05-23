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Бої точаться на трьох напрямках, на інших - ситуація без змін, - Генштаб

Україна, Четвер 23 травня 2024 18:11
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Бої точаться на трьох напрямках, на інших - ситуація без змін, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті запеклі бої точаться на трьох напрямках - Покровському, Куп'янському та Краматорському. Протягом доби російські окупанти здійснили 53 спроби просунутися вперед. ЗСУ стримують натиск та дають рішучу відсіч противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вже 13 разів атакували наші оборонні рубежі. Вісім з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Окрім того, ворог завдав трьох авіаударів, бив некерованими авіаційними ракетами біля Андріївки, Сергіївки та Макіївки.

Українські воїни не дають загарбникам нарощувати зусилля, тримають під вогневим контролем та виснажують наступальний потенціал противника. Ворожі втрати уточнюються.

На Краматорському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми у районах населених пунктів Андріївка та Новий. Ситуація контрольована. Загарбники завдали ще два авіаудари - били з озброєння штурмовиків Су-25 по території біля Дружби та Північного.

На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Загалом ворог здійснив уже 16 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко перешкоджають окупантам.

Свої дії російські терористи підтримали шістьма авіаударами - сьогодні авіабомби падали біля Євгенівки, Калинового, Новоселівки Першої та Нетайлового, а НАРи ворог застосував неподалік Уманського.

Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці.

Ситуація на фронті

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російські війська у Вовчанську зав'язли у вуличних боях після незначних успіхів у ході наступу на півночі Харківської області. Окупанти зазнали великих втрат.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. За словами головнокомандувача, складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Сирський наголосив, що росіяни намагаються будь-якою ціною зачепитися за місто, використовують на цьому напрямку новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються протитанковими засобами та FPV-дронами ще при висуванні.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Росія кидає туди найбільш підготовлені підрозділи. У штурми йде піхота, бронетехніки, а також нерідко загарбники застосовують мотоцикли та багі.

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