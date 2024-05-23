Відключення світла. Коли будуть діяти графіки в Україні 24 травня

У п'ятницю, 24 травня, графіки відключення світла будуть діяти впродовж всієї доби. Світло будуть вимикати і побутовим, і промисловим споживачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Укренерго".

"Причина - дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", - пояснили в компанії.

Об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати в електропостачання не будуть.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".