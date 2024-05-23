ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони атакували військову частину в Краснодарському краї РФ, - ЗМІ

Росія, Четвер 23 травня 2024 15:18
UA EN RU
Дрони атакували військову частину в Краснодарському краї РФ, - ЗМІ Фото: дрони атакували військову частину в Краснодарському краї (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

23 травня дрони атакували одну з військових частин РФ, розташованих у Краснодарському краї. Почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"БПЛА атакували в/ч 818-го окремого радіотехнічного центру в Краснодарському краї", - говориться в повідомленні.

Так, як з'ясувала ASTRA, вранці, 23 травня, у селищі Глибокий Краснодарського краю безпілотники атакували територію в/ч 41003. Після атаки виникла пожежа, про постраждалих невідомо.

Дрони атакували військову частину в Краснодарському краї РФ, - ЗМІ

Згідно з відкритими даними, дана військова частина відноситься до 818-го окремого радіотехнічного центру.

Атаки дронів на Краснодарський край

Дрони постійно атакують Краснодарський край РФ. Наприклад, у ніч проти 19 травня під ударом опинився НПЗ у Краснодарському краї, на територію якого нібито "впав" дрон. Також ЗСУ атакували військовий аеродром у цьому ж російському регіоні.

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край. Тоді було зафіксовано потрапляння та пожежу на нафтопереробному заводі ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Краснодарский край Війна в Україні Дрони
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити