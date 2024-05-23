Дрони атакували військову частину в Краснодарському краї РФ, - ЗМІ
23 травня дрони атакували одну з військових частин РФ, розташованих у Краснодарському краї. Почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
"БПЛА атакували в/ч 818-го окремого радіотехнічного центру в Краснодарському краї", - говориться в повідомленні.
Так, як з'ясувала ASTRA, вранці, 23 травня, у селищі Глибокий Краснодарського краю безпілотники атакували територію в/ч 41003. Після атаки виникла пожежа, про постраждалих невідомо.
Згідно з відкритими даними, дана військова частина відноситься до 818-го окремого радіотехнічного центру.
Атаки дронів на Краснодарський край
Дрони постійно атакують Краснодарський край РФ. Наприклад, у ніч проти 19 травня під ударом опинився НПЗ у Краснодарському краї, на територію якого нібито "впав" дрон. Також ЗСУ атакували військовий аеродром у цьому ж російському регіоні.
Нагадаємо, в ніч на 27 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край. Тоді було зафіксовано потрапляння та пожежу на нафтопереробному заводі ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані.
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