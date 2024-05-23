ГУР за допомогою дронів атакувало об'єкти російського ВПК у Татарстані, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в розвідці.

Зазначається, що ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташовано низку стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у військовій галузі.

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи лунають у Нижньокамську. Окрім цього відбувається евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".

Фото: Евакуація росіян (t.me/astrapress)

У тому числі в регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську. Джерела повідомили, що інформація про результати ураження об'єктів уточнюється.