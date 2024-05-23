Британія надіслала Україні пакет допомоги для зміцнення ППО
В Україну направляють військовий пакет вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 217 млн євро) для посилення повітряної та морської оборони.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.
За його словами, цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України.
Велика Британія та її союзники передали радари ППО, хибні цілі та системи радіоелектронної боротьби на суму 70 млн фунтів стерлінгів (81 млн євро).
Крім того, виділяється 80 млн фунтів стерлінгів (понад 110 млн євро) на малі катери, розвідувальні безпілотники і надводні кораблі без екіпажу.
"Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України, щоб задовольнити їхні нагальні потреби в засобах. Вона включає в себе більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил", - заявив він.
Велика Британія є найбільшим донором, виділивши 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина також є частиною альянсу.
ППО для України
У відповідь на дедалі частіші ракетні та дронові удари Росії навесні 2024 року Україна гостро потребує ефективних засобів протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський заявляв, що для надійного захисту українського неба від атак окупантів необхідно щонайменше 25 систем Patriot.
Німеччина, на знак підтримки, взяла на себе ініціативу з пошуку систем ППО для України і вже передала одну систему Patriot.
Однак видання Politico повідомило, що ініціатива Німеччини з ППО для України провалилася, оскільки більшість країн не наслідувала Берлін.
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