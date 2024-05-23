Британія надіслала Україні пакет допомоги для зміцнення ППО

В Україну направляють військовий пакет вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 217 млн євро) для посилення повітряної та морської оборони.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

За його словами, цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України. Велика Британія та її союзники передали радари ППО, хибні цілі та системи радіоелектронної боротьби на суму 70 млн фунтів стерлінгів (81 млн євро). Крім того, виділяється 80 млн фунтів стерлінгів (понад 110 млн євро) на малі катери, розвідувальні безпілотники і надводні кораблі без екіпажу. "Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України, щоб задовольнити їхні нагальні потреби в засобах. Вона включає в себе більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил", - заявив він. Велика Британія є найбільшим донором, виділивши 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина також є частиною альянсу.