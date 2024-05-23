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Ураження російського корабля "Циклон": з'явилися супутникові знімки наслідків удару

Севастополь, Четвер 23 травня 2024 20:59
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Ураження російського корабля "Циклон": з'явилися супутникові знімки наслідків удару Фото: російський ракетний корабель "Циклон" (kchf.ru)
Автор: Тетяна Степанова

В ніч на 19 травня українські військову уразили російський ракетний корабель "Циклон", який перебував в окупованому Севастополі. У мережі з'явилися супутникові знімки з місця удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

На знімках видно руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним був малий ракетний корабель "Циклон". Він є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну.

Раніше аналітики Conflict Intelligence Team зазначали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води.

Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках.

Ураження корабля "Циклон"

Нагадаємо, українські військові в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон". Він перебував в окупованому Севастополі.

Як розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, ракетний корабель "Циклон" навіть не встиг завершити державні випробування і не випустив жодної ракети.

За його словами, знищений російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє ще рано.

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