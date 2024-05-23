Ураження російського корабля "Циклон": з'явилися супутникові знімки наслідків удару
В ніч на 19 травня українські військову уразили російський ракетний корабель "Циклон", який перебував в окупованому Севастополі. У мережі з'явилися супутникові знімки з місця удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
На знімках видно руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним був малий ракетний корабель "Циклон". Він є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну.
Раніше аналітики Conflict Intelligence Team зазначали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води.
Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках.
Ураження корабля "Циклон"
Нагадаємо, українські військові в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон". Він перебував в окупованому Севастополі.
Як розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, ракетний корабель "Циклон" навіть не встиг завершити державні випробування і не випустив жодної ракети.
За його словами, знищений російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє ще рано.
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