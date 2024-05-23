Українські військові збили ще один Су-25

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Напередодні військовослужбовці 110-ї бригади вже збили одну ворожу "сушку", а сьогодні знову відзначилися влучним пострілом по ще одному російському штурмовику.

"Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два", - розповіли в бригаді на сторінці у Facebook.

Су-25 - це радянський штурмовик, головною задочею якого є підтримка сухопутних військ. Вперше такий штурмовик піднявся в повітря у 1975 році, а на озброєння його взяли у 1981 році.