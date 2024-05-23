Рада призначила нового суддю Конституційного суду: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Рішення про призначення Різника підтримали 276 народних депутатів.

Як зазначається, вперше призначення судді КСУ відбувалося за нової процедурою, кандидатів обирала дорадча рада. На цю посаду претендували ще двоє осіб.

Що відомо про нового суддю КСУ

Сергій Різник є професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З відкритих джерел відомо, що Різник поєднував наукову роботу з адвокатською діяльністю. У 2015 році він отримав вчене звання доцента.

У 2016 році Різника призначили на посаду заступника завідувача кафедри конституційного права Львівського національного університету. З квітня 2017 року по вересень 2018 року був заступником декана юридичного факультету. З вересня 2021 року - професор кафедри конституційного права.

З квітня 2019 року він обіймав посаду заступника голови Науково-консультативної ради Конституційного суду України.

У червні 2021 року Різник був призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ЛНУ.