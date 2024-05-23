РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР

Росія готує нові ІПСО для дискредитації України на липень 2024 року. Росіяни шукають уламки ракет від систем ППО Patriot на окупованих територіях для підготовки дезінформаційних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Як зазначив розвідник, є інформація, що ворог буде продовжувати і далі використовувати тему падіння літака Іл-76 під Бєлгородом для проведення ІПСО, тиску всередині країни та дискредитації України за кордоном.

"Орієнтовно на липень певні дії з боку так званого Слідчого комітету держави агресора заплановані, де фальсифікуються якісь докази. Одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати ліпити якусь доказову базу. Поки що ліпиться погано, інакше вже була б активність з їхнього боку", - сказав Юсов.

За його словами, російська пропаганда також буде використовувати теракт у ТЦ "Крокус" у Підмосков'ї, намагаючись притягнути до нього Україну.

"Хоча, це не витримує жодної критики і в цьому немає жодної логіки. В тому числі спробувати розхитувати ситуацію всередині, питання пропаганди делегітимізації української влади. Це ті напрямки, за якими ворог буде продовжувати працювати", - заявив представник ГУР.

Щодо інформаційної пропагандистської кампанії "Майдан-3" Юсов зазначив, що це багатошарова операція, яка вона триває. Але загалом, за його словами, того ефекту, на який ворог розраховував, не вдалося отримати.