США атакували "нафтове серце" Ірану, - Axios

США вдарили по острову Харг у Перській затоці - головному нафтовому хабу Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив ізраїльський журналіст, кореспондент Axios Барак Равід в Х .

Згідно з повідомленням, США завдали ударів по військових цілях на острові Харг у Перській затоці. На острові пролунали кілька вибухів - це підтверджують також Hindustan Times та India Today.

Острів є головним центром морського експорту іранської нафти. Через нього проходить близько 90% усього нафтового експорту країни, причому переважна частина сировини призначена для Китаю.

Раніше Корпус вартових ісламської революції (КСІР) попередив: якщо американська армія перетне "червоні лінії", Іран відповість за межами регіону.

Що передувало атаці

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум - відкрити Ормузьку протоку до 20:00 7 квітня за вашингтонським часом.

Тегеран проігнорував вимогу, а посольство Ірану в Зімбабве навіть опублікувало іронічну відповідь із пропозицією перенести "зручний для них час атаки".

Трамп у відповідь пригрозив "пекельною ніччю".

6 квітня Трамп прокоментував закиди щодо можливих воєнних злочинів у разі ударів по цивільній інфраструктурі Ірану. За його словами, справжній воєнний злочин - це дозволити Ірану отримати ядерну зброю.

Тим часом в ООН висловили занепокоєння риторикою Трампа. Прес-секретар генсека Антоніу Гутерріша заявив, що удари по цивільній інфраструктурі, якщо від них постраждає мирне населення, можуть порушувати міжнародне право.