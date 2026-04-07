США атакували "нафтове серце" Ірану, - Axios
США вдарили по острову Харг у Перській затоці - головному нафтовому хабу Ірану.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив ізраїльський журналіст, кореспондент Axios Барак Равід в Х.
Згідно з повідомленням, США завдали ударів по військових цілях на острові Харг у Перській затоці. На острові пролунали кілька вибухів - це підтверджують також Hindustan Times та India Today.
Острів є головним центром морського експорту іранської нафти. Через нього проходить близько 90% усього нафтового експорту країни, причому переважна частина сировини призначена для Китаю.
Раніше Корпус вартових ісламської революції (КСІР) попередив: якщо американська армія перетне "червоні лінії", Іран відповість за межами регіону.
Що передувало атаці
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум - відкрити Ормузьку протоку до 20:00 7 квітня за вашингтонським часом.
Тегеран проігнорував вимогу, а посольство Ірану в Зімбабве навіть опублікувало іронічну відповідь із пропозицією перенести "зручний для них час атаки".
Трамп у відповідь пригрозив "пекельною ніччю".
6 квітня Трамп прокоментував закиди щодо можливих воєнних злочинів у разі ударів по цивільній інфраструктурі Ірану. За його словами, справжній воєнний злочин - це дозволити Ірану отримати ядерну зброю.
Тим часом в ООН висловили занепокоєння риторикою Трампа. Прес-секретар генсека Антоніу Гутерріша заявив, що удари по цивільній інфраструктурі, якщо від них постраждає мирне населення, можуть порушувати міжнародне право.
Трамп при цьому розглядав можливість відкласти атаки - якби побачив реальний прогрес у переговорах. Водночас план масштабної бомбардувальної кампанії проти енергетичних об'єктів Ірану вже був готовий.
В Ірані на тлі загроз влада закликала молодь створити "живий ланцюг" навколо електростанцій по всій країні.
Заступник міністра у справах молоді та спорту Аліреза Рахімі опублікував заклик у соцмережах і запросив усіх - незалежно від поглядів і віросповідання - стати пліч-о-пліч біля об'єктів інфраструктури.