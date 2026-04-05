"Інакше підірву все": Трамп розраховує укласти угоду з Іраном уже завтра

17:14 05.04.2026 Нд
2 хв
Якщо Іран не піде на угоду, Трамп обіцяє бомбити мости й електростанції по всій країні
aimg Едуард Ткач
Президент США Дональд Трамп припустив, що вже до понеділка, 6 квітня, може укласти угоду з Іраном. В іншому разі він погрожує все розбомбити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Ведучий Трей Інгст розповів, що буквально щойно мав 15-хвилинну розмову з Трампом. Під час бесіди американський лідер йому розповів деталі про переговори і про те, що станеться, якщо не буде угоди.

За словами Трампа, якщо Іран не укладе угоду і не зробить це швидко, тоді він розглядає можливість "рознести все під три чорти" і взяти під контроль нафту. Також він додав, що по всьому Ірану в такому разі падатимуть мости і будуть знищені електростанції.

Потім ведучий запитав у президента про можливість угоди, на що Трамп сказав, що ті, хто ведуть переговори від імені Ірану - мають амністію, щоб вони могли продовжувати переговори далі.

Крім того, лідер США додав, що вважає, що зможе домогтися угоди вже до завтрашнього дня.

"Я думаю, є хороші шанси - вони зараз ведуть переговори", - резюмував Трамп.

Завершення війни проти Ірану

Нагадаємо, на початку квітня Дональд Трамп припустив, що війна проти Ірану триватиме ще два-три тижні. Також він виступив зі зверненням до нації, де теж озвучив цей термін, але вказав, що протягом цього часу буде завдано серйозного удару.

Паралельно Трамп вимагає від Ірану відкрити Ормузьку протоку і вчора дав на це чергові 48 годин. Сьогодні він повторив свій заклик, але вже в матюках, заявивши, що у вівторок атакуватиме мости й електростанції, якщо Іран не відкриє протоку.

Наразі неясно, як тривають переговори. Президент США стверджує, що обговорення тривають, хоча в ЗМІ з'являються публікації про глухий кут у переговорах.

