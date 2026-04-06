Трамп пояснив, що вважає справжнім воєнним злочином у війні з Іраном

22:20 06.04.2026 Пн
2 хв
Чи переймається президент США можливими наслідками ударів?
aimg Валерій Ульяненко
Трамп пояснив, що вважає справжнім воєнним злочином у війні з Іраном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в понеділок, 6 квітня, прокоментував можливість того, що потенційні удари по об’єктах критичної інфраструктури Ірану вважатимуться воєнними злочинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Іран висміяв дедлайн США: Трамп уже погрожує "пекельною ніччю"

Зокрема, журналісти запитали Трампа про те, чи можуть удари США по об’єктах цивільної інфраструктури в Ірані, яких він пригрозив завдати, вважатися воєнним злочином.

"Я не переймаюся цим", - відповів він.

Водночас президент США розповів, що вважає справжнім воєнним злочином.

"Знаєте, що таке воєнний злочин? Воєнний злочин - це дозволити Ірану мати ядерну зброю", - наголосив Трамп.

Ультиматум Трампа

Зазначимо, вчора президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. За останню добу американський лідер уже кілька разів повторив свій заклик і навіть звернувся до Ірану мало не з матом, назвавши їх "убл*дками".

Крім цього, Трамп дав кільком медіа інтерв'ю, заявивши, що в Ірану є час до вівторка, 7 квітня. Він зазначив, що у разі відмови Тегерану відновити судноплавство США можуть завдати ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Зазначимо, в ніч на 6 квітня Пакистан передав рамковий мирний план Ірану та США. Ісламабад сподівався, що деталі домовленостей вдасться узгодити вже сьогодні. План передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки, а також укладення мирної угоди протягом 15-20 днів.

Пізніше Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку для тимчасового припинення бойових дій. Також від пропозиції про перемир'я з Іраном відмовився і американський президент.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
