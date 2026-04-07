"Трамп порушить міжнародне право": в ООН стривожені погрозами США розбомбити Іран

Про це заявив его прес-секретар Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За його словами, Трамп ризикує порушити міжнародне право, якщо виконає свої погрози. Дюжаррік підкреслив, що навіть якщо США мають військову мету в нанесенні ударів по невійськових об'єктах, ризик заподіяння шкоди цивільному населенню модель зробити ці удари незаконними.

"Нас стривожила риторика, що пролунала в тому повідомленні в соцмережах, де містилися погрози американських атак на електростанції, мости та іншу інфраструктуру, якщо Іран не погодиться на угоду", - сказав прессекретар генсека УНН, коментуючи пост Трампа, що містить нецензурну лексику.

Дюжаррік додав, що Гутерріш попросив США та Іран дотримуватися міжнародного права і залишити цивільну інфраструктуру в спокої.

За час війни, яка почалася 28 лютого, Іран бив по цивільних цілях в Ізраїлі та низці країн Перської затоки. Гуттеріш зі свого боку намагався утримуватися від прямої критики США або інших держав-членів. При цьому він закликав США та Ізраїль припинити конфлікт, а Іран - припинити напад на своїх сусідів.

Зокрема, минулого тижня генсек ООН закликав до свободи судноплавства та захисту цивільного населення і цивільної інфраструктури, включно з ядерними об'єктами, оскільки регіон перебуває "на межі більш масштабної війни".