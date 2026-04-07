В Ірані молодь закликають створити "живий ланцюг" навколо електростанцій

В Ірані заступник міністра закликав молодь створити "живий ланцюг" навколо електростанцій країни. Це сталося після погроз президента США Дональда Трампа бомбардувати інфраструктуру Ірану, якщо країна не відкриє Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Так, заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі зробив публікацію у соцмережах, в якій закликав долучитися до кампанії.

"Я запрошую всіх молодих, культурних та мистецьких діячів, спортсменів та чемпіонів до національної кампанії "Живий ланцюг іранської молоді за світле майбутнє", - написав він.

Заступник міністра наголосив, що у вівторок о 14.00 за місцевим часом біля електростанцій по всій країні, незалежно від віросповідання та поглядів, іранці стануть пліч-о-пліч, щоб заявити: напади на об'єкти громадської інфраструктури є воєнним злочином.

За даними ЗМІ, іранська влада має історію порушень міжнародного гуманітарного права шляхом вербування дітей-солдатів, зокрема під час ірано-іракської війни 1980-х років, у якій загинули десятки тисяч дітей.

Як повідомила правозахисна група Amnesty International, наприкінці минулого місяця Корпус вартових революції країни (КВІР) звернувся до громадян-"добровольців" віком від 12 років, щоб вони допомагали у військових діях, зокрема брали участь у патрулюванні.