США атаковали "нефтяное сердце" Ирана, - Axios

15:13 07.04.2026 Вт
2 мин
Под атаку попал главный нефтяной хаб Ирана
aimg Елена Чупровская
США атаковали "нефтяное сердце" Ирана, - Axios Фото: США ударили по острову Харг: 90% экспорта нефти Ирана под угрозой (flickr.com)

США ударили по острову Харг в Персидском заливе - главному нефтяному хабу Ирана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил израильский журналист, корреспондент Axios Барак Равид в Х.

Читайте также: Эксперты посчитали расходы США на "Эпическую ярость" в Иране

Согласно сообщению, США нанесли удары по военным целям на острове Харг в Персидском заливе. На острове прогремели несколько взрывов - это подтверждают также Hindustan Times и India Today.

Остров является главным центром морского экспорта иранской нефти. Через него проходит около 90% всего нефтяного экспорта страны, причем большая часть сырья предназначена для Китая.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил: если американская армия пересечет "красные линии", Иран ответит за пределами региона.

Что предшествовало атаке

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум - открыть Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по вашингтонскому времени.

Тегеран проигнорировал требование, а посольство Ирана в Зимбабве даже опубликовало ироничный ответ с предложением перенести "удобное для них время атаки".

Трамп в ответ пригрозил "адской ночью".

6 апреля Трамп прокомментировал упреки относительно возможных военных преступлений в случае ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. По его словам, настоящее военное преступление - это позволить Ирану получить ядерное оружие.

Тем временем в ООН выразили обеспокоенность риторикой Трампа. Пресс-секретарь генсека Антониу Гутерриша заявил, что удары по гражданской инфраструктуре, если от них пострадает мирное население, могут нарушать международное право.

Трамп при этом рассматривал возможность отложить атаки - если бы увидел реальный прогресс в переговорах. В то же время план масштабной бомбардировочной кампании против энергетических объектов Ирана уже был готов.

В Иране на фоне угроз власти призвали молодежь создать "живую цепь" вокруг электростанций по всей стране.

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Алиреза Рахими опубликовал призыв в соцсетях и пригласил всех - независимо от взглядов и вероисповедания - стать бок о бок возле объектов инфраструктуры.

Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света