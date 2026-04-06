Іран висміяв дедлайн США: Трамп уже погрожує "пекельною ніччю"

20:42 06.04.2026 Пн
2 хв
Американський лідер знову нагадав про свій дедлайн для Ірану
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Іранський режим несерйозно поставився до дедлайну, який напередодні поставив президент США Дональд Трамп. Американський лідер погрожує, що може влаштувати для Ірану "пекельну ніч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Ірану в Зімбабве в соцмережі X і пресконференцію Трампа.

Читайте також: "Інакше підірву все": Трамп розраховує укласти угоду з Іраном вже завтра

Тролінг від Тегерана

Посольство Ірану в Зімбабве опублікувало іронічну відповідь на встановлений Трампом дедлайн. Дипломати висміяли часові рамки ультиматуму, запропонувавши США підлаштуватися під їхній графік.

"О 20:00 - не дуже зручно. Чи не могли б ви перенести на час між 13:00 і 14:00 або, за можливості, на час між 01:00 і 02:00? Дякуємо за увагу до цього важливого питання", - ідеться в повідомленні.

Погрози Трампа у відповідь

Дональд Трамп на пресконференції наголосив, що технологічні можливості США нібито дають змогу вирішити "іранське питання" миттєво.

"Усю країну можна знищити за одну ніч. І ця ніч може настати вже завтра", - сказав він.

У свою чергу, голова Пентагону Піт Гегсет на цій же пресконференції анонсував нові удари по Ірану.

"Сьогодні буде завдано найбільшого масованого удару з часу початку цієї операції. Завтра - ще більш масований, ніж сьогодні. І тоді в Ірану буде вибір. Обирайте з розумом. Тому що цей президент не жартує", - додав він.

Дедлайн Трампа

Нагадаємо, вчора, 5 березня, президент США Дональд Трамп пригрозив, що якщо до 20:00 7 квітня за східним часом (03:00 8 квітня за київським часом) Іран не відкриє Ормузьку протоку, американці знищать іранські електростанції і не тільки.

Після цього з'явилися чутки про те, що країни-посередники запропонували США та Ірану ідею про перемир'я на 45 днів.

Як стало відомо пізніше, обидві країни відхилили таку пропозицію.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла