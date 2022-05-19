Сроки мобилизации в Украине могут продлить, а Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья: новости за 18 мая

Военное положение и сроки мобилизации в Украине могут продлить, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО, президент Молдовы Майя Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья. Подробнее о том, что произошло в среду, 18 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Военное положение и сроки мобилизации в Украине могут продлить

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине". Также внесен проект указа "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Глава государства предложил 25 мая продлить срок действия военного положения на 90 суток, то есть до 23 августа. Ранее Верховная Рада продолжала действие военного положения на 30 дней.

Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины

Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины. Кроме того, ЕС выделит для Украины 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

План разработал Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления. Именно на этот документ будет опираться Евросоюз. По словам главы правительства, Украина будет "собственницей" процесса. Для максимальной прозрачности и эффективности планируется привлечь европейских партнеров.

Грозит пожизненное заключение. Военный РФ впервые признался в убийстве мирного украинца

Российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом рассказал прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

"Шишимарин обвиняется в том, что, будучи командиром отделения Кантемировской танковой дивизии в составе ВС РФ, 24 февраля незаконно вторгся на территорию Украины и 28 февраля из автомата Калашникова убил ничем не угрожавшего безоружного мирного жителя на территории Сумской области", - рассказал Синюк.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Турция блокирует процесс

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в Альянс в штаб-квартире в Брюсселе. Послы двух стран передали документы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Политическое руководство Турции начало блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья

Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду во время выступления в Европейском парламенте.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы - нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила Санду.

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз: когда страну зальет дождями и похолодает

Погода в Украине в ближайшие дни преподнесет неприятный сюрприз. После почти уже летнего тепла на страну обрушится новая волна похолодания, сильные грозы и дожди и штормовой ветер.

Когда украинцам стоит ждать резкого изменения погоды - рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.