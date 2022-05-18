РФ обстреляла Сумскую область из "Градов". Украина отбила атаку ответным огнем
Сегодня, 18 мая ночью Россия обстреляла со своей территории из "Градов" Сумскую область, Украина отбила атаку огнем в ответ. Поврежден жилой дом, без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Ночь на Сумщине прошла снова не спокойно. С вечера начался обстрел из артиллерии и минометов с российской стороны по территории Сумского района. Мы отбили атаку врага ответным огнем! С нашей стороны пострадавших нет", - написал Живицкий.
Отметим, по данным пограничников, враг ночью вел огонь по области из "Градов".
"Российские войска совершили обстрел из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Понуры. Насчитано около десятка выстрелов. В результате обстрела повреждено частное помещение в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной общины", - сообщили в ГПСУ.
При этом уже сегодня утром, по словам главы Сумской ОВА, в полшестого утра россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка, Ахтырского района.
Пострадавших нет, но было попадание в частный дом мирных жителей.
Напомним, вчера 17 мая российские военные пытались снова прорваться через границу в Сумской области.
Добавим, в Сумской области объяснили частые попытки РФ прорваться через границу, таким образом враг хочет не только проверить обороноспособность ВСУ, но и укрепить свою границу, страхуя себя в случае возможного наступления.
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