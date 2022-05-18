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Военное положение и сроки мобилизации в Украине могут продлить: законопроекты Зеленского уже в Раде

Новина українською →
Украина, Среда 18 мая 2022 12:31
Военное положение и сроки мобилизации в Украине могут продлить: законопроекты Зеленского уже в Раде Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине". Также внесен проект указа "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты №7389 и №7390.

Тексты документов на сайте парламента пока отсутствуют, однако ранее военное положение продлевалось на 30 дней.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продлила военное положение на 30 дней, а затем еще на 30 дней - до 25 мая.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

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