Терміни мобілізації в Україні можуть продовжити, а Санду закликала РФ вивести свої війська з Придністров'я: новини за 18 травня

Військовий стан та терміни мобілізації в Україні можуть продовжити, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО, президент Молдови Майя Санду закликала РФ вивести свої війська з Придністров'я. Докладніше про те, що сталося у середу, 18 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Воєнний стан і терміни мобілізації в Україні можуть продовжити

Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проект закону про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні". Також внесено проект указу "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Глава держави запропонував 25 травня продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб, тобто до 23 серпня. Раніше Верховна Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

Єврокомісія затвердила план післявоєнної відбудови України

Європейська комісія ухвалила план післявоєнної відбудови України. Крім того, ЄС виділить для України 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля.

План розробила Національна рада з питань повоєнного відновлення. Саме на цей документ буде спиратися Євросоюз. За словами глави уряду, Україна буде "власницею" процесу. Для максимальної прозорості та ефективності планується залучити європейських партнерів.

Загрожує довічне ув'язнення. Військовий РФ вперше зізнався у вбивстві мирного українця

Російський військовий Вадим Шишимарін під час досудового розслідування зізнався у тому, що він вбив мирного мешканця в Сумській області. Йому загрожує довічне ув’язнення. Про це розповів прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк.

"Шишимарін обвинувачується у тому, що, будучи командиром відділення Кантемирівської танкової дивізії у складі ЗС РФ, 24 лютого незаконно вторгся на територію України та 28 лютого з автомата Калашникова вбив беззбройного мирного мешканця, який йому нічим не загрожував, на території Сумської області", - розповів Синюк.

Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Турція блокує процес

Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до Альянсу в штаб-квартирі в Брюсселі. Посли двох країн передали документи генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

Політичне керівництво Туреччини почало блокувати розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Порушено нейтралітет Молдови. Санду закликала РФ вивести свої війська з Придністров'я

Росія має вивести свої війська з території Придністров'я, тому що присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду під час виступу в Європейському парламенті.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми - нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет", - заявила Санду.

Погода в Україні готує неприємний сюрприз: коли країну заллє дощами і похолодає

Погода в Україні найближчими днями піднесе неприємний сюрприз. Після майже вже літнього тепла на країну обрушиться нова хвиля похолодання, сильні грози та дощі й штормовий вітер.

Коли українцям варто чекати різкої зміни погоди - розповіли синоптики Українського гідрометцентру.