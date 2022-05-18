Украинские военные освободили еще один населенный пункт под Харьковом. Бои продолжаются
Украинские военные освободили населенный пункт Дементиевку Харьковской области. Оккупанты ведут наступление в районе Терновой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", - пишет пресс-служба Генерального штаба.
Фото: украинские военные освободили еще один населенный пункт под Харьковом (фото Google.com)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы на северо-востоке Харьковской области уже находятся недалеко от границы. Они попытаются выйти на рубеж страны в ближайшие дни.
Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в первую очередь украинские военные планируют освободить от оккупантов север области.
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